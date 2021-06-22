Байден узнал зарплату пожарных в США и ударил кулаком по столу

Президент США Джо Байден удивился зарплатам американских пожарных. Как сообщает Reuters, узнав размер заработка, глава государства ударил кулаком по столу в Белом доме.

На встрече с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям глава государства пообещал увеличить жалование специалистам. «Должен признать, что не знал этого — федеральным пожарным платят 13 долларов в час. Моя администрация положит этому конец. Это смехотворно низкая зарплата», — заявил Байден.

Американский лидер также отметил, что стране необходимо быть готовой к сезону лесных пожаров, а также иметь все доступные ресурсы для борьбы с наводнениями и другими экстремальными погодными явлениями. По его словам, страну ждет тяжелый сезон.

Ранее власти американского города Фармингтон в штате Нью-Мексико призвали жителей экономить воду. Такой призыв связан с экстремальной засухой во всем округе. В частности, горожан попросили экономить на поливе газонов и тротуаров, стирке и других бытовых нуждах, а также своевременно ремонтировать протечки в системе водоснабжения.