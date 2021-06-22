Объяснена необходимость программы по вживлению микрокомпьютеров в человека

Ученые объяснили необходимость новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», предполагающей развитие технологии «мозг — компьютер». В беседе с «Лентой.ру» специалисты назвали ее актуальной, однако выразили сомнения в том, что за указанный срок реализации проекта удастся решить все сопутствующие проблемы, связанные с этой разработкой.

Заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов (ННКИ) биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук и психофизиолог Александр Каплан в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что главная цель новой федеральной программы заключается в развитии фундаментальных исследований мозга.

«Мы здесь немножко начали отставать от европейских и американских коллег. С этим нужно было что-то делать. Глас ученых был услышан, и наконец такая программа формируется. Мы очень много достигли в других сферах науки, как пример, в космонавтике, но мы очень мало обращали внимание на то, что находится в нашей черепной коробке. Эти исследования были явно недофинансированы. Во всем мире сейчас бум нейроисследований. На них выделяются огромные средства в таких странах, как США, Китай, Япония. Сейчас такая программа создается и у нас, и будем надеяться, что она будет утверждена, и тогда мы выйдем на уровень мировых исследований», — отметил он.

Психофизиолог отметил, что «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» станет мультидисциплинарной программой, которая подтолкнет в развитии сразу несколько научных сфер, таких как генетика, нейрофизиология, биология и медицина.

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда люди живут дольше, но мозг все чаще отказывает. Возникает много инсультов, много спинальных пациентов. В рамках всего этого и возникает потребность в разработке нейроинтерфейсных систем, которые позволят подключаться непосредственно к деятельности мозга и учитывать эту деятельность», — заявил Каплан, говоря об актуальности программы.

Комментируя напрашивающуюся интерпретацию целей проекта, эксперт заявил: «Ничего фантастического в этой программе нет».

«Это обычная научная программа. Она важна не только для фундаментальных исследований мозга, но и для медицины. Но трактуется это так, будто всем поголовно будут вживлять чипы и так далее. Конечно же, если мы говорим об нейроинтерфейсах, речи о том, чтобы что-то вживлять в мозг здоровых людей, не идет. Никакого намека даже нет. Речь идет о глубоких медицинских ситуациях, когда человек, например, полностью обездвижен или потерял способность говорить», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что нейроинтерфейсы — это куда более широкое понятие, чем имплантирование чего-то в мозг. Помимо прочего это и обработка данных активности мозга при помощи датчиков. В будущем благодаря развитию этой технологии человек мысленными усилиями через специальную гарнитуру смог бы, к примеру, настраивать свой ноутбук или смартфон, сообщил Каплан.

Директор Института мозга человека РАН Святослав Медведев в свою очередь в интервью «Ленте.ру» скептически отнесся к новой федеральной программе. Эксперт назвал ее «не очень продуманной».

«В принципе это сделать нетрудно. Другой вопрос, насколько это практически выгодно. Вот я не думаю, что это практически выгодно. На самом деле тут непочатый край проблем, которые надо решить, прежде чем что-то кому-то вживлять. Я не верю, что их решат к 2029 году. Подчеркну, я не считаю, что это невозможно, но я считаю, что вряд ли это будет в разумное время сделанная работающая система», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, российские власти разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Проект предполагает, в частности, развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга. В Минобрнауки между тем сообщили РИА Новости, что программа не имеет финансирования и в конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки.