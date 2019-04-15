Предсказано скорое появление глобального супермозга

Международная группа ученых из США, Канады, Австралии и России опубликовала статью, в которой предсказано появление глобального суперинтеллекта уже в этом столетии. По мнению исследователей, благодаря развитию нанороботов станет возможно объединить человеческий мозг с облачными хранилищами данных, что обеспечит мгновенный доступ к информации и вычислительным ресурсам. Научная работа доступна в электронном виде на сайте журнала Frontiers in Neuroscience.

Ученые полагают, что в скором будущем появятся нейронанороботы, которые будут использованы для диагностирования и лечения сотен заболеваний центральной нервной системы. Эти технологии станут основой для создания нейрокомпьютерного интерфейса, который позволит компьютерам и мозгу обмениваться информацией напрямую, а также объединит мозги многих людей в единую сеть. Нанороботы будут отслеживать активность 86 на 10 в 9-й степени нейронов и 2 на 10 в 14-й степени синапсов.

Материалы по теме Свернули не туда Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались

Связь может осуществляться с помощью трех видов нанороботов — эндонейроботов, глиаботов и синаптоботов. Они будут вводиться в кровь, после чего проникнут через гематоэнцефалический барьер в отдельные клетки головного мозга и локализуются в определенных местах нейронов. Так, эндонейроботы разместятся внутри аксонов (длинных отростков нейронов), а синаптоботы — в непосредственной близости от синапсов. Глиаботы специалилизуются на нейроглии — вспомогательных клетках нервной ткани.

Нейронанороботы смогли бы считывать синаптические сигналы и передавать информацию по беспроводной сети со скоростью до 6 на 10 в 16-ой степени бит в секунду. Устройства, необходимые для передачи данных в облачные хранилища, могут быть установлены на периферии мозга или в черепе.

По мнению исследователей, такая технология позволит людям получить доступ к накопленным всем человечеством знаниям, получать образование, развлекаться, а также переживать опыт других людей. Это поможет развитию суперинтеллекта у человека, улучшив распознавание образов и усилив память. Кроме того, ученые считают, что нейрокомпьютерный интерфейс позволит сдерживать сильный искусственный интеллект, если тот когда-нибудь появится, снизив риски для человечества.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!