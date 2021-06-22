Вернувшаяся к Гуфу Айза обвинила его во лжи

Вернувшаяся к рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) телеведущая Айза Долматова обвинила его в лжи. О своем бывшем муже она высказалась в Instagram-сторис.

В роликах можно увидеть, что блогерша плачет на камеру. «У меня просто трясутся руки. Я в таком шоке не была никогда. Это ваше право — верить или не верить. Я была максимально искренна. Я не буду опускаться, выкладывать переписки, но это просто худшее, что могло произойти. В 105-й раз верить человеку», — сказал Айза.

В другой публикации она отметила, что музыкант «обманул всех своих баб». По ее словам, их общий сын Сэм предупреждал, что «папа ненадежный». При этом она поблагодарила своих подписчиков за поддержку и обратную связь.

Сестра Гуфа Ольга заявила, что не будет комментировать сложившуюся ситуацию. Позднее она выложила видео, в котором артист обнимается со своей бывшей девушкой Юлией.

Ранее Айза Долматова рассказала, что вернулась к бывшему мужу Гуфу, с которым рассталась в 2014 году. Блогерша также подчеркнула, что не считает бывшую девушку артиста Юлию препятствием в отношениях. Она назвала ее глупой, пустой и поверхностной.