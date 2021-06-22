Звезду популярного российского шоу оштрафовали за наркотики в бюстгальтере

Басманный районный суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении участницы шоу «Пацанки» Дианы Субботиной, сообщает Telegram-канал Baza.

Девушку задержали в марте в районе Курского вокзала. При осмотре полицейские обнаружили у нее несколько пакетиков с подозрительным веществом, которое позже оказалось наркотиком весом чуть менее одного грамма. Запрещенные вещества она спрятала под шапкой и в бюстгальтере.

Суд счел, что звезда популярного российского телепроекта имела при себе незначительный вес запрещенного вещества, а также ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Поэтому девушку оштрафовали на 15 тысяч рублей.

В мае появилась информация, что звезда шоу «Пацанки» Ксения Милас якобы нанесла несколько ранений другой девушке. Конфликт произошел дома у диджея Яны Бородиной. Та пригласила к себе в гости трех подруг. Во время вечеринки девушки поссорились, и одна из них — предположительно, Милас — ранила ножом Ефименко. Она получила ранения спины и руки, из-за чего в настоящий момент находится в больнице.