Названо число забывших о пенсии россиян

Число россиян, которые не смогли получить положенную им по закону накопительную часть пенсии, приблизилось к двум миллионам. Об этом со ссылкой на данные пенсионных фондов страны пишет «Коммерсантъ».

За 2020 год почти 2,1 миллиона клиентов 15 крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) забыли обратиться за выплатой, либо им не назначили ее. Еще в 2019 году таких граждан было только 1,6 миллиона.

Из-за особенностей актуарного учета, в список вошли граждане, имеющие право на единовременную выплату. По оценкам издания, таких было 200-400 тысяч, поэтому количество не получивших именно накопительную пенсию эксперты оценивают в 1,7-1,9 миллиона человек.

Материалы по теме На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

Как отмечают в НПФ «Будущее», большая часть их клиентов, которые не смогли получить выплаты, имеет незначительные накопления. Чаще всего речь идет о 7-10 тысячах рублей. Согласно отчетности других фондов, там суммы также находятся в диапазоне 5,5-10,4 тысячи рублей.

Сами организации винят в провале назначения накопительной части пенсии плохое информирование. Так, немногие граждане знают, что повышение возраста выхода на пенсию касается только страховой части выплат, то есть накопительная назначается раньше.

Также свою роль играют устаревшие базы данных. Например, изменение указанных номеров телефонов и адресов. Руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис отметил, что до адресата информационные сообщения доходят лишь в 15 процентах случаев.

Отдельно проблема возникает на стадии взаимодействия НПФ и Пенсионного фонда России (ПФР), который предоставляет информацию об основаниях для назначения пенсии. Ранее ПФР должен был сообщать гражданам о состоянии пенсионных счетов, но с 2013 года требование не работает.

По данным Счетной палаты, средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составлял 16 789 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера — 17 535,98 рубля.