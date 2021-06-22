Американским гигантам Google и Amazon приготовили глобальные проблемы

Страны «Большой двадцатки» поддержат договоренности о введении глобальной минимальной ставки налога для корпораций, пишет Reuters со ссылкой на черновик общего заявления представителей G-20, которое должно быть сделано по итогам готовящейся встречи девятого и десятого июля.

Международным компаниям, таким как американские гиганты Google, Facebook, Apple и Amazon, также больше не позволят избегать выплат в бюджеты стран, в которых они получают прибыль, следует из документа. В нем заявляется о поддержке основных элементов двух ключевых направлений плана Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые предполагают именно такие меры для решения проблемы распределения прибыли корпораций.

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Конкретики в черновике заявления пока не содержится. На следующей неделе ОЭСР организует встречу с участием представителей около 140 государств, которым предстоит согласовать все детали.

Неизвестно и то, какую минимальную ставку налога для корпораций собираются предложить члены G-20. Представители «Большой семерки» ранее договорились о том, что она должна составлять не менее 15 процентов, но в заявлении «двадцатки» такой цифры не фигурирует.

При этом в преддверии встречи, которую проведет ОЭСР, продолжаются интенсивные дискуссии, связанные с сопротивлением стран с низкими ставками налогообложения, таких как Венгрия и Нидерланды. Когда согласие будет достигнуто, детали направят министрам финансов и руководителям центральных банков стран G-20, которые и должны будут одобрить их на совместном мероприятии девятого и десятого июля в Венеции.

Страны «Большой семерки» договорились о реформе налогообложения крупных корпораций в начале июня. Подобные изменения могут произойти и в России: изучить возможности увеличения налогов для таких международных компаний предложил президент страны Владимир Путин.

При этом в Европе договоренности «Большой семерки» столкнулись с критикой со стороны тех государств, которым низкий уровень корпоративного налога обеспечивает приток инвестиций. Абсурдными планы G-7 назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.