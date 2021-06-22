Россияне рассказали о переживших ужасы немецкого плена родных

Россияне, чьи родственники застали Великую Отечественную войну, рассказали «Ленте.ру» об ужасах, которые их родные пережили в немецком плену.

По словам 63-летней москвички Елены Кофман, в плену в Германии оказались ее мать с братом, когда им было 6 и 16 лет соответственно. Летом 1941 года они находились в деревне в Орловской области, и бабушка Кофман посылала им телеграммы с просьбой вернуться в Москву, но они не смогли это сделать — в город перестали ходить поезда. Бабушке удалось добраться до них, однако к тому моменту к деревне уже подходили немцы.

Брата матери Кофман ранили. Плененных гнали в Германию пешком, и бабушка женщины несла на себе раненого сына и дочь. После одной из ночлежек в полуразрушенной избе юноша умер.

«Им надо было идти дальше, и она сказала тем, кто еще оставался в этой деревне: "Похороните его. На нем теплый тулуп. Возьмите его себе". Потом ей сказали, что когда с него снимали тулуп, у него отломилась рука. И его не похоронили», — вспомнила Кофман.

Как рассказала 37-летняя Ольга Рыбакова, ее бабушка с отцом, матерью и младшим братом, жила в Смоленске. Когда началась война, отец ушел на фронт, а остальные остались дома. Когда в город пришли немцы, то бабушку и семью погнали через Белоруссию на границу с Польшей в распределительный лагерь. Ее мать умерла по дороге, а брат несколько раз сбегал, но возвращался, так как не мог оставить сестру. Его дважды пытались расстрелять, так как, по мнению немцев, он был похож на еврея.

«Один раз его спасла какая-то женщина, которой он за еду помогал ухаживать за лошадьми, в селе, в котором они стояли несколько дней. Попросила его не расстреливать, потому что он полезный в хозяйстве. Второй раз перед расстрелом он убежал и прятался в телеге с навозом, немцы протыкали ее вилами, но так его там и не нашли, поэтому ему удалось уйти», — говорит Рыбакова.

Женщина добавила, что и после этого случая ее брат вернулся, и сбежал еще раз после того, как пленных пригнали в лагерь. Ему удалось выйти на советскую армию, которая освободила людей, в том числе и бабушку Рыбаковой.