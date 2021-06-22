Московским ресторанам предсказали потерю почти всех клиентов

Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана "Чайхона №1"

На фоне новых противовирусных ограничений московские рестораны могут лишиться 90 процентов посетителей, пишет ТАСС со ссылкой на мнение уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в городе Сергея Миронова.

«Такие вещи можно вводить, когда у нас 60 процентов вакцинированных, — рестораны, потерявшие 40 процентов гостей, еще как-то разберутся», — считает он.

Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только те посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или сдали отрицательный ПЦР-тест не позднее, чем три дня назад. Наличие защиты будет подтверждаться специальным QR-кодом, оформлять который можно, в частности, через порталы mos.ru или «Госуслуги». Бумажные сертификаты и справки не примут.

Помогут получить код и тем, кто сделал прививку в другом регионе, уточняла заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Рестораны и кафе, в свою очередь, должны реализовать систему проверки QR-кодов. Если требования соблюдены не будут, то заведениям позволят работать только навынос или через доставку.

22 июня в Москве выявили максимальное с января количество смертей от коронавируса. Ситуация остается очень сложной, система здравоохранения Москвы работает с полной мобилизацией своих возможностей, объяснил мэр.

На фоне роста заболеваемости главный санитарный врач Москвы 16 июня своим предписанием обязала вакцинироваться 60 процентов работников сферы услуг, образования и транспорта города.