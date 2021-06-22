Подозреваемый в обстреле телеканала бывший депутат Рады оставлен под арестом

Киевский апелляционный суд оставил под арестом бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко, подозреваемого в создании незаконной частной военной компании (ЧВК) и обстреле телеканала. Об этом 22 июня сообщает «Интерфакс — Украина».

Арест продлен до 18 июля, жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

В конце марта Служба безопасности Украины заявила, что пресекла деятельность незаконной частной военной компании (ЧВК), направленную на подготовку тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По данным следствия, ЧВК организовали Семенченко и агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко.

Позже СБУ сообщила, что Семенченко устроил обстрел телеканала «112 Украина» из гранатомета во время избирательной кампании в Раду в июле 2019 года, и «этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне».