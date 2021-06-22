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Экс-глава ЦРУ сравнил холодную войну США с СССР и Китаем

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Фото: Reuters

Экс-глава ЦРУ и бывший министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс сравнил холодную войну США с СССР и Китаем. Его цитирует ТАСС.

Политик признал, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не стоит называть холодной войной. Главная причина в том, что это создает ложное впечатление о проблеме: на самом деле «состязание» между американской и китайской сторонами значительно труднее, считает Гейтс.

Так, соперничество с Советским Союзом облегчалось «несоответствием в экономическом развитии». «Но Китай представляет для нас совсем иной вызов, поскольку это держава, которая действует на многих уровнях. Она обладает экономической мощью, которая соперничает с нашей», — признал экс-глава ЦРУ.

Он добавил, что Пекин уже пользуется инструментами, к которым Соединенные Штаты прибегали в годы холодной войны с СССР. Между тем у Вашингтона еще нет стратегии борьбы с китайской стороной на всех уровнях.

Ранее Гейтс также заявил, что США исчерпали возможность давления на Россию при помощи санкций, поскольку ввели их слишком много. При этом многие ограничения затрагивают обычных российских граждан, хотя меры должны действовать против официальных лиц страны.

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