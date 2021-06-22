Россия и США обсудят проблему виз

Россия и США в самое ближайшее время начнут обсуждать проблему с выдачей виз, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит Reuters.

По словам Антонова, он направил властям США в понедельник, 21 июня, предложения о встречах. Посол ожидает в ближайшее время диалога по различным темам в развитие договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве.

Ранее Антонов заявил, что санкции США в отношении России не приведут к положительному результату, они не повлияют ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику страны. Посол напомнил, что в последние годы, когда Соединенные Штаты ввели многочисленные ограничения, стало ясно, что «мы спокойно можем жить, работать».

Посол России в США прибыл в Вашингтон 21 июня после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Он подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.