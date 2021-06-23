Бум на недвижимость вынудил австралийцев скупать рухлядь за бешеные деньги

Австралийцы готовы скупать любую рухлядь и платить за нее бешеные деньги. Агентство Reuters пишет, что виной тому бум на национальном рынке недвижимости, вызванный ажиотажным спросом и низкими ипотечными ставками.

Сиднейские дома с крошащимися стенами, потрепанными потолками, необорудованными кухнями и ванными комнатами раскупаются за миллионы. К примеру, заброшенный кирпичный коттедж на северо-западе Сиднея продали за 1,6 миллиона австралийских долларов (почти 88 миллионов рублей). По словам занимавшегося сделкой агента по недвижимости, эта цена была намного выше ожидаемой. На фотографиях с сайта агентства можно было увидеть протертые ковры, рваные жалюзи и кухню в засохшей грязи.

«Его купили люди, желающие жить в этой части города. Они снесут этот дом и построят себе новый, ведь больше всего их заинтересовал участок в пять соток», — пояснил риелтор из McGrath Майкл Доулинг.

В другом привлекательном районе — пригороде к юго-востоку от Сиднея — непригодный для жизни дом без водоснабжения и электричества был продан в этом месяце за 4,7 миллиона австралийских долларов.

Агенты по недвижимости ожидают увидеть больше таких сделок на рынке жилья в Австралии общей стоимостью в 8,3 триллиона австралийских долларов. Цены на жилье в стране выросли на 10,6 процента относительно прошлого года благодаря рекордно низким ипотечным ставкам, налоговым льготам и стабильному росту занятости.

В мае средняя цена на недвижимость в Сиднее росла примерно на 1200 австралийских долларов (около 66 тысяч рублей) в день, причем многие покупатели были готовы платить большие суммы за запущенные дома, чтобы снести их и построить собственные. По словам Нериды Конисби, главного экономиста группы недвижимости Ray White, снести и заново построить гораздо выгоднее, чем ремонтировать ветхое жилье. Она также посоветовала район Сиднея Нортерн-Бичес с заброшенными домами на тихоокеанском побережье, которые не будет жалко разрушить ради обретения там земли.

Такие сделки ведут к строительному буму с рекордно высоким числом заявок на разрешение постройки новых домов. Огромный спрос на активы выше их реальной стоимости начал беспокоить Австралийский совет органов финансового регулирования. На прошлой неделе он заявил, что возросли риски для банков при ипотечном кредитовании, однако стандарты кредитования в стране не изменились.

Австралийское управление по пруденциальному регулированию (APRA) направило банкам письмо с просьбой «получить гарантии того, что они активно управляют рисками в отношении жилищных ссуд и будут уделять особое внимание стандартам кредитования».

Нерида Консби посчитала ужесточение пруденциальных стандартов угрозой для рынка, учитывая, что текущий спрос в значительной степени исходит от будущих собственников, а не инвесторов.