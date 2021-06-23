Дети нашли загадочное существо на пляже и в страхе убежали

Семья из Великобритании гуляла по пляжу Нью-Брайтона, графство Мерсисайд, и заметила странное существо, при виде которого дети в страхе разбежались. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

19 июня 46-летний Кирон Провост (Kieron Provost) гулял по пляжу вместе с невестой и тремя дочерями. «Мы заметили нечто странное на песке недалеко от маяка и решили подойти поближе. Перед нами лежало непонятное существо — я не видел ничего подобного раньше, поэтому погуглил находку, и я думаю, что это была маленькая морская свинья», — рассказал он.

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По словам мужчины, дети сразу же разбежались, потому что останки выглядели страшно и от них неприятно пахло.

У выброшенного на берег животного отсутствовала нижняя часть тела, а из пасти виднелись острые зубы. «Животное действительно выглядело жутко», — прокомментировал другой очевидец.

Морские свиньи относятся к семейству морских млекопитающих и распространены по всей Великобритании.

Ранее сообщалось, что загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака. «Помесь краба, черепахи, жука и инопланетянина», — описал своего попутчика мужчина.