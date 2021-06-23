Развитие электромобилей в России подорожало в два раза

Проект концепции развития электротранспорта в России в период до 2030 года подорожал в два раза — с 418 миллиардов рублей до 803,7 миллиарда. Об этом со ссылкой на последнюю версию документа пишет «Коммерсантъ».

Из бюджета на эти цели планируется выделить 181,6 миллиарда рублей, но финансирование пока не согласовано. Дополнительно Минпромторг предложил разделить субсидирование батареи и электромобиля, но эта идея еще обсуждается.

Чтобы защитить российское производство, власти задумали ввести утилизационный сбор и ввозную пошлину. Предполагается, что до 2030 года они принесут в бюджет 72,4 миллиарда рублей.

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Утильсбор должен резко вырасти в следующем году, так что в 2022-2025 годах он составит 360 тысяч вместо нынешних 32 тысяч рублей. В следующие два года размер увеличится до 400 тысяч рублей, а в 2028-2030 годах — до 600 тысяч рублей. Пошлина должна вырасти с нулевой сейчас до пяти процентов в период до 2024 года, а затем — до 15 процентов.

В планах выпуск в России в 2022 году трех тысяч электромобилей от «Моторинвеста», ранее собиравшего машины китайской Changan в Липецке. Через год он должен произвести в два раза больше, а еще столько же обеспечат другие производители, названия которых не указаны. К 2030 году объем выпуска должен достигать 217 тысяч.

До 2023 года субсидировать хотят каждый проданный российский электромобиль, к 2030 году их доля должна упасть до 10 процентов. При этом до 2023 года российским будет считаться автомобиль, собранный в стране, в 2024-м добавится сварка и окраска, а с 2025-го в России надо будет локализовать тяговую батарею и сборку электродвигателя.

Вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева отметила, что концепция выглядит неполноценной, так как в ней говорится лишь о легковых автомобилях. По ее мнению, для увеличения доли электротранспорта на рынке надо начинать с поддержки госкомпаний с большим логистическим парком.

С января по май россияне купили 650 электромобилей, что в семь раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом купить электромобиль, поскольку он более экологичный и безопасный, хотят 45 процентов жителей страны.