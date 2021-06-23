Наука и техника
 
Последние новости
В Великобритании отреагировали на заявления о нарушении границ России эсминцем
Москвичи испытают «экстремальный тепловой стресс» 
Маэстро Понасенков попросил отпустить историка-расчленителя Соколова
Бузова показала новую прическу и разочаровала фанатов
Раскрыта новая функция Windows 11
Голикова высказалась о риске путешествий в зарубежные страны
Жара в Москве побила рекорд за всю историю наблюдений
Российских полковников признали виновными в изнасиловании дознавательницы
Украина отреагировала на инцидент с британским эсминцем в Черном море
Футболист сборной России захотел повышения зарплаты
Новости партнеров
Прослушать новость

F-35B начали следить за Россией в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Matthew Freeman / U.S. Navy / Reuters

Британские и американские истребители укороченного взлета и вертикальной посадки пятого поколения F-35B Lightning II, базирующиеся на британском авианосце Queen Elizabeth, могут начать использоваться для слежки за Россией в Сирии, пишет The Drive.

Издание напоминает, что F-35B Lightning II нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на Ближнем Востоке. Истребители были вооружены, в частности, управляемыми авиационными бомбами с лазерным наведением GBU-12 Paveway, свободнопадающими бомбами Joint Direct Attack Munitions (JDAM), всепогодными управляемыми ракетами класса «воздух—воздух» средней дальности AIM-120 (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) AMRAAM и управляемыми ракетами «воздух—воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9X Sidewinder.

«Кроме того, учитывая близость российских войск, наличие F-35B в качестве инструмента сбора информации, вероятно, делает его очень полезным активом в этом театре военных действий, даже если такой потенциал не является обязательным условием для миссий по борьбе с ИГ», — пишет издание.

В марте таблоид The Mirror, ссылаясь на заявление генерала Ричарда Данната, в 2006-2009 годы возглавлявшего генштаб Вооруженных сил (ВС) Великобритании, написал, что F-35B Lightning II разоряет Министерство обороны страны.

В сентябре 2018 года на авианосец Королевского Военно-морского флота Великобритании Queen Elizabeth, находящийся у восточного побережья Северной Америки, впервые совершили посадку два истребителя пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки Корпуса морской пехоты США F-35B Lightning II, управляемые британскими летчиками. Впоследствии данные самолеты совершили трамплинный взлет с палубы авианосца.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
HMS Queen Elizabeth Is First British Carrier To Send Jets Into Combat In Over Two Decades (Updated)
Военные самолеты США вылетели с чужого авианосца впервые со Второй мировой
В Великобритании заявили о разорении из-за F-35
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0425 апреля

Мы вам не братья

Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
08:2117 июня

На Украине показали «уничтожающий» российскую технику беспилотник-невидимку

14:2619 июня

Экспериментальный самолет-шпион США «проверил» российские системы ПВО

14:2519 июня

В России напомнили США о «Мертвой руке» в ответ на их ракетные атаки

Наука и техника00:0128 апреля

«Париж будет наш или его не будет вовсе».

Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
13:0819 июня

Названы первые жертвы испытаний американского гиперзвукового оружия

12:0119 июня

В США рассказали о провале плана России по уничтожению американских М1 Abrams

11:1119 июня

НАСА вновь захотело полетать на российском «Союзе»

Наука и техника00:0212 апреля
Первый в мире человек в космосе Юрий Гагарин

Бремя первых

60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
09:5519 июня

В России создали «убийцу» американских М1 Abrams

08:0019 июня

В США назвали важнейшие достижения Китая в космосе

05:1919 июня

Виртуальные игры признали полезными в борьбе с психическими расстройствами

Россия
В Калининградской области введут обязательную вакцинацию для части граждан
«Вопрос лечения так и не решен»
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам?
Москвичей атаковали пчелы
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
Власти заявили о скором появлении в Москве вакцины «Спутник Лайт»
Совфед наделил Генпрокуратуру правом представлять Россию в ЕСПЧ
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Все материалы
Мир
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Все материалы
Бывший СССР
Россия поддержит Белоруссию после ввода санкций «до критических обстоятельств»
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Посол в Минске допустил продление ареста россиянки Софии Сапеги
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
В Литве высмеяли сторонников традиционных ценностей
Все материалы
Экономика
Инцидент с британским эсминцем не повлиял на курс рубля
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Европейский бизнес разогнался до многолетнего рекорда
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Крупнейшие нефтяные компании приготовились к резкому росту цен
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников сравнил запуганное коронавирусом общество со стадом коров
Порнозвезда призвала говорить с подростками о порно
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Ургант высмеял выдвижение Вассермана в Госдуму
Роскомнадзор потребовал закрыть сайт Навального «Умное голосование»
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала лучшие продукты для обеденного перерыва
Пропавшая собака вернулась к хозяевам спустя 11 лет
Акулу-людоеда заметили у берегов Сахалина
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Спасенная японскими водолазами женщина оказалась куклой для утех
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Все материалы
Объявлены рублевые цены на новый Porsche 911 GTS
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Новый GAC GS8 раскрыли на официальных фотографиях
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
АвтоВАЗ приостановил производство третий раз с начала июня
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Прототип внедорожного Volkswagen на базе Beetle продают по цене двух айфонов
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы