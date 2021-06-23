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Военные самолеты США вылетели с чужого авианосца впервые со Второй мировой

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Американский истребитель F-35B
Американский истребитель F-35B
Фото: CNN

Военные самолеты США вылетели с иностранного авианосца впервые со Второй мировой войны. Об этом пишет CNN.

Боевые вылеты совершили истребители F-35B, они поднялись в воздух с британского авианосца Queen Elizabeth. Американские самолеты нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на Ближнем Востоке — конкретный регион, где это произошло, не называют. В операции также задействовали британские самолеты.

Всего на Queen Elizabeth находится 18 американских и британских истребителей.

По данным CNN, в последний раз американские военные суда поднимались в воздух с чужого авианосца в 1943-м.

4 июня беспилотник MQ-25 Stingray впервые в истории провел воздушную дозаправку истребителя F/A-18F Super Hornet Военно-морских сил США. В воздухе беспилотник находился около 4,5 часа. Самолет получил примерно 150 килограммов топлива.

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