После атаки на Су-22 США изменят зоны полетов над Сирией

США намерены изменить зоны полетов своих боевых самолетов над Сирией после инцидента с Су-22. Об этом сообщает Reuters.
Как объяснил пресс-секретарь Пентагона, это делается для того, чтобы и дальше наносить удары по боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), не подвергая при этом опасности пилотов возглавляемой США коалиции.
«В результате недавних событий, в которых были замешаны силы, лояльные сирийскому режиму и российским войскам, мы приняли разумные меры предосторожности, изменив зоны действия наших ВВС над Сирией, — рассказал подполковник Дэмиэн Пикарт. — Это сделано для того, чтобы продолжать удары по боевикам ИГ и в то же время избежать известных нам угроз и обеспечить безопасность наших пилотов».
Вечером 18 июня Минобороны Сирии заявило, что самолет ВВС страны был сбит в районе Ракки во время выполнения боевых задач против боевиков ИГ. Пилота удалось спасти. Коалиция во главе с США подтвердила уничтожение истребителя, указав, что он сбрасывал бомбы в непосредственной близости от позиций вооруженных формирований «Сил демократической Сирии».
Согласно информации Минобороны России, Су-22 выполнял боевую задачу в 40 километрах к юго-западу от Ракки и был атакован американским истребителем F/A-18.
Россия сочла произошедшее актом агрессии и помощью террористам, после чего было прекращено взаимодействие с США в рамках меморандума о безопасности полетов.
Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами действует на территории Сирии с сентября 2014 года. Операция проводится без согласия Дамаска.