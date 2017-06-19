СМИ сообщили о спасении летчика сбитого коалицией США самолета сирийских ВВС

Правительственные силы Сирии спасли полковника Али Фахеда — летчика истребителя-бомбардировщика Су-22 сирийских ВВС, сбитого силами международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил в понедельник, 19 июня, источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, военнослужащий «находится в больнице, и его жизни ничто не угрожает». Как отмечается, Али Фахеда обнаружили примерно в 30 километрах к югу от города Ракка. Спасательная операция осложнялась близостью места приземления летчика к позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее было известно, что пилот истребителя катапультировался, но о его дальнейшей судьбе ничего не сообщалось.

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Вечером 18 июня Минобороны Сирии заявило, что самолет ВВС страны был сбит в районе Ракки во время выполнения боевых задач против боевиков ИГ. Коалиция во главе с США подтвердила его уничтожение, указав, что он сбрасывал бомбы в непосредственной близости от позиций вооруженных формирований «Сил демократической Сирии».

Согласно информации Минобороны России, Су-22 выполнял боевую задачу в 40 километрах к юго-западу от Ракки и был атакован американским истребителем F/A-18.

Россия сочла произошедшее актом агрессии и помощью террористам, после чего было прекращено взаимодействие с США в рамках меморандума о безопасности полетов.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами действует на территории Сирии с сентября 2014 года. Операция проводится без согласия Дамаска.