Атаку на самолет сирийских ВВС сочли провокацией в адрес России

Уничтожение коалицией во главе с США сирийского бомбардировщика Су-22 является открытой агрессией, направленной против России. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости в понедельник, 19 июня.

«Понятно, что о никакой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют прежде всего Россию», — заявил сенатор.

Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа, считает Клинцевич, становятся источником «нового уровня опасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире».

Инцидент может привести к ответному удару со стороны правительственных ПВО, прокомментировал ситуацию RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «Так сбивать воздушные судна недопустимо — получат ответный удар. (...), поэтому все это может привести к большому конфликту», — подчеркнул он, указав на необходимость в кратчайшие сроки организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон.

Вечером 18 июня Минобороны САР заявило, что коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. Инцидент, по их данным, произошел во время выполнения боевых задач против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Пилот самолета пока не найден.

По словам представителя штаба возглавляемой США международной коалиции, действующей в Сирии и Ираке, сирийский Су-22, который сбрасывал бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии», был сбит американским истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet.

В коалиции добавили, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», однако будут защищать своих партнеров.

