МИД отреагировал на удар коалиции США по проправительственным отрядам в Сирии

В Министерстве иностранных дел России заявили о неприемлемости удара возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в Сирии. Об этом в пятницу, 19 мая, сказал замглавы МИД Геннадий Гатилов, передает «Интерфакс».

По его словам, такие действия являются нарушением государственного суверенитета и не могут способствовать политическому урегулированию ситуации в стране.

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«Такие действия, которые были совершены против сирийских вооруженных сил, это не операция против ИГИЛ или "Джабхат ан-Нусры", всем хорошо понятно, что борьба против терроризма не прекращается, что операции против террористических групп будут продолжаться, но то, что было совершено вчера, это абсолютно другое: это была операция против Вооруженных сил Сирии», — отметил он.

По данным мониторингового центра The Syrian Observatory for Human Rights, которые приводит Al-Jazeera, в результате удара были убиты восемь военнослужащих, сопровождающих конвой. Известно, что они были не сирийского происхождения. В то же время собственный корреспондент телеканала рассказал о шести погибших и двух раненых.

Террористические группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) и «Джабхат ан-Нусра» запрещены в России.

18 мая истребители коалиции, возглавляемой США, обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. Один из командиров оппозиционных сил подтвердил, что они запросили помощь с воздуха у сил коалиции, так как приняли перемещение проправительственных сирийских отрядов за попытку атаки на их расположение.