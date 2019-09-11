США устроили боевикам огненный шторм и сняли его на видео

@OIRSpox / Twitter

США сняли на видео авиаудар своих истребителей по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Ираке. Видеозапись была размещена на странице представителя операции «Непоколебимая решимость» в Twitter.

«Вот как выглядит сброс истребителями F-15 и F-35 ВВС США 36 тонн бомб на заполоненный ИГ остров», — говорится в записи. Удар по позициям боевиков на реке Тигр в провинции Салах-эд-Дин был нанесен 10 сентября. Отмечалось, что его координировали с иракскими силовиками.

«Российская газета» назвала заснятое огненным штормом. Издание отмечает, что разведывал цели и контролировал выполнение задания беспилотный аппарат, это мог быть ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.

Потери боевиков не уточняются. По неподтвержденным данным, убиты могут быть как десятки, так и сотни террористов.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

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