Семья из четырех человек погибла в колодце под Волгоградом

Семья из четырех человек погибла при очистке колодца в частном доме под Волгоградом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

«По предварительным данным, трагедия произошла при очистке водяной скважины. Во время производства указанных работ пожилой мужчина почувствовал недомогание и потерял сознание. Его обнаружила супруга, которая, желая помочь, спустилась в помещение насосной, где также потеряла сознание. Дочь и внук пенсионеров погибли, пытаясь спасти родителей. Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами химического вещества», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в колодце обнаружены тела 74-летнего пенсионера, его супруги, а также их дочери и внука.

На месте происшествия работают следователи, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее 11 человек погибли в ходе проведения работ на очистных сооружениях в Таганроге. «Подняты на поверхность без признаков жизни десять человек, еще одного ищут», — уточнили в скорой помощи. По предварительной информации, рабочие отравились метаном.