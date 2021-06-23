В Германии заявили о подготовке к войне с Россией

Депутат немецкого парламента (бундестага) Севим Дагделен обвинила Германию в подготовке к войне с Россией. Об этом пишет Welt.

Она указала, что Германия «приняла политику НАТО по наращиванию вооружений и эскалации по отношению к России». Кроме того, политик выразила беспокойство проводимыми маневрами «Defender 21» у российских границ. Парламентарий уверена, что это можно счесть «частью моральной мобилизации и подготовки к войне».

Дагделен также прокомментировала заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России как противнике Европы. «Тот, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в разрядке. Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага с целью подготовки военного похода на Россию», — заявила депутат.

Еще одним угрожающим фактором Дагделен назвала рост военных трат Германии до 85 миллиардов евро, что на десятки миллиардов евро превышает российский оборонный бюджет.

В апреле немецкий телеканал Das Erste рассказал, что на немецком полигоне Альтенграбов проходят военные учения, которые «являются подготовкой НАТО к операции по устрашению России». По информации СМИ, маневры направлены на обеспечение безопасности восточного фланга государств-союзников альянса. «В 2014 году НАТО решила заранее разместить войска в Литве, чтобы послать сигнал. В этом и заключается наша задача. Это задача нашего подразделения на этот год и следующие три», — рассказал один из командиров учебного артиллерийского батальона.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал Североатлантический альянс нарастить «политические мускулы». «Автократические вызовы против альянса вырастут в следующем десятилетии. Поэтому мы должны сохранять приверженность демократии и стратегически усилиться как альянс», — объяснил он. Также Маас поддержал реформу финансирования НАТО, которую предлагает генсек организации Йенс Столтенберг, и выступил за диалог с Россией. Он при этом подчеркнул, что «мяч на стороне Москвы».