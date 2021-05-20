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В Германии назвали преимущество России в третьей мировой войне

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Германии назвали потенциальное преимущество России в случае начала третьей мировой войны. Об этом сообщил премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер, передает газета Handelsblatt.

Политик заключил, что третья мировая будет проходить в киберпространстве, «без танков и грохота пушек», и что среди стран с «мощными киберсилами» Россия занимает лидирующую позицию. Он также отметил развитые технологии США, Китая, Израиля и Ирана в этой области.

Эттингер упомянул ряд крупных кибератак, в том числе взлом компьютера немецкого канцлера Ангелы Меркель в 2015 году и недавние инциденты с компаниями Colonial Pipeline и Solarwinds в США. Он предположил, что за нападениями стоят российские хакеры, но добавил, что виновные все еще официально не установлены.

Политик призвал власти Германии, США и Евросоюза уделить большее внимание кибербезопасности и защите от атак в сети. Он назвал выделяемые на эту сферу финансовые ресурсы недостаточными и добавил, что Пекин и Москва «надрываются от хохота» над современными средствами защиты Запада.

19 мая стала известна сумма выкупа, которую американская компания Colonial Pipeline заплатила хакерам после атаки на трубопровод. Генеральный директор компании признался, что заплатил злоумышленникам, чтобы не допустить полной остановки работы трубопровода.

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