В Минэнерго прояснили ситуацию с ценами на авиакеросин

В Минэнерго России сообщили о стабильной ситуации с авиакеросином, так как его ценообразование подчинено динамике оптовых цен на моторные топлива и меняется вместе с ростом мировых цен на нефть, сообщает РИА Новости .

В ведомстве отметили, что ситуация стабильна как в отношении объемов поставок, так и в части ценовой динамики. В аэропортах крупных российских городов достаточно топлива (более пяти суток потребления). Кроме того, в июне производство керосина ожидается в объеме более одного миллиона тонн, что соответствует аналогичному периоду 2019 года.

Ранее Росавиация сообщала, что конечная цена на авиакеросин в российских аэропортах в мае 2021 года достигла 50167 рублей за тонну — это на 7,5 процента больше по сравнению с началом года, но в сравнении с маем 2019 года стоимость стала ниже на 6,8 процента. Также она подвержена восстановлению спроса на керосин по мере снятия ограничений на перелеты между странами, а сезонная динамика объясняет текущую ситуацию с ценами, которая повторяется ежегодно, пояснили в Минэнерго.

Ранее в Минэнерго прокомментировали рекордный рост цен на торгах на дизельное топливо. В ведомстве заявили, что в России его достаточно, поэтому ситуация на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) не скажется на конечных покупателях.