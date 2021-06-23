Культура
 
Последние новости
Российские военные раскрыли детали инцидента с британским эсминцем в Черном море
Совфед ужесточил наказание за вождение в пьяном виде
В Госдуме оценили учения США по нанесению массированных ударов по России
Россиян предупредили об опасности будильников для Android
Предсказана смерть СМС
ФСБ задержала уволенного вице-губернатора Белгородской области
Российский мэр возложил цветы к Вечному огню в лосинах и шлеме
Пушков обвинил британский эсминец в провокации
Аномальная жара в Петербурге побила пятый рекорд подряд
Британцев обвинили в излишней роскоши
Новости партнеров
Прослушать новость

Звезда шоу «Ванда/Вижн» вспомнила провальный кастинг в «Игру престолов»

Перейти в «Мою Ленту»
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Звезда супергеройского шоу производства Disney «Ванда/Вижн», американская актриса Элизабет Олсен вспомнила провальный кастинг в сверхпопулярный сериал «Игра престолов» на роль Дейенерис Таргариен. Она рассказала об этом в недавнем интервью для The Hollywood Reporter.

«Я проходила прослушивание в маленькой комнате в Нью-Йорке, где на меня была направлена только одна камера. Ассистент директора по кастингу зачитывал сценарий», — сказала Олсен, подчеркнув, что тогда прочитала одну из самых знаковых речей, которую «королева драконов» произносила в шоу.

Артистка отметила, что ее выступление было далеко от идеала: «Это было ужасно. Мне так и не перезвонили». В конечном итоге культовый образ достался британской актрисе Эмилии Кларк, которая была номинирована на четыре премии «Эмми» за роль Кхалиси.

В прошлом году Элизабет Олсен затравили из-за смерти исполнителя роли Черной Пантеры Чедвика Боузмана. Звезде «Ванды/Вижн» пришлось удалить свой аккаунт в Instagram, так как ее резко раскритиковали пользователи данной соцсети. Причиной их недовольства стало то, что артистка ничего не написала по поводу смерти коллеги.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘Awards Chatter’ Podcast — Elizabeth Olsen (‘WandaVision’)
Marvel объявил о смерти Доктора Стрэнджа
Уволенная актриса «Мандалорца» стала самой популярной кинозвездой в мире
Звезду «Мстителей» затравили из-за смерти исполнителя роли Черной Пантеры
Другие материалы рубрики
Культура00:0131 мая
Эллиот Пейдж

«Операция изменила мою жизнь».

Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
22:4417 июня

Умер актер из «Убойной силы» и «Дальнобойщиков»

21:5517 июня

Disney показал трейлер обновленного мультсериала про Чипа и Дейла

20:1217 июня

Экс-солистка «Ленинграда» решила судиться за хиты группы

Культура00:0330 мая

«Они не знали, как встречаться друг с другом».

Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
19:2717 июня

Моргенштерн решил судиться с СБУ из-за запрета приезжать на Украину

18:2217 июня

Скарлетт Йоханссон пожаловалась на «гиперсексуализацию» Черной Вдовы

17:1217 июня

На ингушскую певицу Айну Гетагазову напали

Культура00:0329 мая

Кондуктор не спешит.

Рабство, великая красота и невеликая Америка: какой сериал уже называют лучшим в этом году?
15:5617 июня

В Сочи избили бывшего солиста группы «Лесоповал»

15:0317 июня

Адвокат назвал запрет Киркорову на въезд в Литву прямым давлением на Россию

14:0717 июня

Билли Айлиш обвинили в расизме из-за высмеивания азиатского акцента

Россия
В Калининградской области введут обязательную вакцинацию для части граждан
«Вопрос лечения так и не решен»
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам?
Москвичей атаковали пчелы
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
Власти заявили о скором появлении в Москве вакцины «Спутник Лайт»
Совфед наделил Генпрокуратуру правом представлять Россию в ЕСПЧ
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Все материалы
Мир
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Все материалы
Бывший СССР
Россия поддержит Белоруссию после ввода санкций «до критических обстоятельств»
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Посол в Минске допустил продление ареста россиянки Софии Сапеги
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
В Литве высмеяли сторонников традиционных ценностей
Все материалы
Экономика
Названо число забывших о пенсии россиян
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Россияне начали скупать электромобили
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
«Билайн» разработал мобильное приложение для заботы о близких
«Третья волна: регионам нужна поддержка».
О том, как население ощущает себя во время пандемии
С Северного Кавказа рекомендовали не взыскивать долги
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников сравнил запуганное коронавирусом общество со стадом коров
Порнозвезда призвала говорить с подростками о порно
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Ургант высмеял выдвижение Вассермана в Госдуму
Роскомнадзор потребовал закрыть сайт Навального «Умное голосование»
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала лучшие продукты для обеденного перерыва
Пропавшая собака вернулась к хозяевам спустя 11 лет
Акулу-людоеда заметили у берегов Сахалина
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Спасенная японскими водолазами женщина оказалась куклой для утех
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Все материалы
Объявлены рублевые цены на новый Porsche 911 GTS
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Новый GAC GS8 раскрыли на официальных фотографиях
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
АвтоВАЗ приостановил производство третий раз с начала июня
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Прототип внедорожного Volkswagen на базе Beetle продают по цене двух айфонов
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы