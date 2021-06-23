Звезда шоу «Ванда/Вижн» вспомнила провальный кастинг в «Игру престолов»

Звезда супергеройского шоу производства Disney «Ванда/Вижн», американская актриса Элизабет Олсен вспомнила провальный кастинг в сверхпопулярный сериал «Игра престолов» на роль Дейенерис Таргариен. Она рассказала об этом в недавнем интервью для The Hollywood Reporter.

«Я проходила прослушивание в маленькой комнате в Нью-Йорке, где на меня была направлена только одна камера. Ассистент директора по кастингу зачитывал сценарий», — сказала Олсен, подчеркнув, что тогда прочитала одну из самых знаковых речей, которую «королева драконов» произносила в шоу.

Артистка отметила, что ее выступление было далеко от идеала: «Это было ужасно. Мне так и не перезвонили». В конечном итоге культовый образ достался британской актрисе Эмилии Кларк, которая была номинирована на четыре премии «Эмми» за роль Кхалиси.

В прошлом году Элизабет Олсен затравили из-за смерти исполнителя роли Черной Пантеры Чедвика Боузмана. Звезде «Ванды/Вижн» пришлось удалить свой аккаунт в Instagram, так как ее резко раскритиковали пользователи данной соцсети. Причиной их недовольства стало то, что артистка ничего не написала по поводу смерти коллеги.