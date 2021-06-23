В Госдуме оценили учения США по нанесению массированных ударов по России

Учения военных США по нанесению массированных ударов по территории России свидетельствуют о том, что нашей стране не стоит расслабляться в отношениях с Вашингтоном. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

«Та огромная территория, которая у нас есть, позволяет нам ракетные установки, подводные лодки, различные воинские части разнести достаточно широко. И нанести единовременный удар по всем объектам, которые могли бы, скажем так, ответить адекватно, даже для США совершенно невозможно», — сказал он.

По оценке парламентария, «вряд ли шестую часть суши можно единовременно уничтожить, поэтому американцам лучше не начинать».

«Если, скажем, американцы захотят нанести удар по европейской части России, то наши подводные крейсера могут оказаться где-нибудь в районе Камчатки, неся на борту не менее грозные ядерные ракеты. Поэтому "ответочка" может им прилететь очень-очень быстро», — заявил депутат.

Вместе с этим Шерин выразил мнение, что на самом деле подобные учения являются «показушными действиями перед своими украинскими подчиненными».

«То есть, это попытка вдохнуть в них уверенность, что они скоро будут членами НАТО, и НАТО будет за них воевать с грозной и якобы угрожающей им Россией. Но я надеюсь, что этой демонстрацией все и закончится», — пояснил он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что «противника ни в коем случае нельзя недооценивать, но и забиваться в угол тоже нельзя», отметив, что «та политика, которую мы сегодня в отношении США ведем, вполне адекватна».

Ранее 23 июня сообщалось, что в ходе боевых учений Northern Edge 21, проходивших в мае на Аляске, военные США отработали нанесение массированных ракетно-авиационных ударов по российской территории. Об этом заявил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.