Белоруссию назвали плацдармом для сражения за богатства России

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил об очередном переделе мира и назвал страну плацдармом для сражения за богатства России. Об этом он высказался в ходе IX Московской конференции по международной безопасности, пишет Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По мнению Хренина, Белоруссия является «разменной фигурой в большой игре за великую перезагрузку».

Глава минобороны подчеркнул, что США трансформируют свое военное присутствие в Европе и проводят экспансию в космическое и киберпространство для организации военных действий в будущем. По его словам, белорусскими властями получены неопровержимые доказательства того, что госструктуры США причастны к организации переворота в республике.

Министр также отметил, что в современном мире рушится архитектура международных договоров по безопасности и контроля над вооружениями, а отдельные страны исследуют новое оружие массового уничтожения.

Ранее сообщалось, что Хренин заявил о начавшейся в мире прокси-войне за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. По его мнению, лидеры стран, выступающие за однополярность международной системы, стремятся уничтожить независимые правительства и стереть межгосударственные границы.