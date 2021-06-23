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Генштаб России заявил о разработке средств нейтрализации глобальной ПРО США

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
Фото: Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия разрабатывает средства для нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов. Его слова передает ТАСС.

Герасимов отметил, что американские системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, напомнив, что Москва неоднократно говорила о недопущении размещения этих средств вблизи российских границ. Вашингтон, по его словам, готов к созданию ракет средней дальности, что станет «угрозой для объектов на российской территории».

«Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США начали устанавливать системы ПРО Aegis Ashore на базе в Польше. Отмечалось, что американская база ПРО в Польше нужна, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать баллистические ракеты. В Вашингтоне считают, что с помощью систем можно будет обеспечить безопасность Западной Европы. При этом Москва неоднократно высказывала опасения по поводу установки американского вооружения у своих границ.


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