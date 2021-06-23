Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море

Россия призвала США и их союзников по НАТО отказаться от военных учений в Черном море. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне в Twitter.

Дипломаты указали, что масштаб и «явно агрессивный характер» маневров Sea Breeze повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море и никоим образом не соответствуют реальным потребностям региональной безопасности. К тому же, добавили в дипмиссии, учения «поощряют милитаристские амбиции Киева».

В посольстве отметили, что любая проблема, возникающая в регионе, может быть решена самими прибрежными государствами без навязывания помощи извне.

Самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze-2021 пройдут в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что Украина намерена использовать учения Sea Breeze-2021 для получения современного оружия и боеприпасов, которые будут тайно переданы войскам и националистическим формированиям, сосредоточенным возле неподконтрольных стране Донецкой и Луганской областей. «Именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — заметил он, заверив, что позже оружие перебросят в Донбасс.