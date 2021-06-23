Матвиенко предупредила о «швейцарских» ценах на поездки в российский регион

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила о «швейцарских» ценах на туристические услуги при поездках по Алтаю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Алтай иногда называют русской Швейцарией, но это не значит, что и цены там должны быть швейцарскими», — обратилась Матвиенко к главе российского региона Олегу Хорохордину. Также спикер отметила, что, даже с учетом участия в программе туристического кешбэка, отдых в Алтайском крае может стать недоступным для многих россиян.

Спикер Совфеда добавила, что стоимость отпуска на местных горных курортах выросла вместе с увеличением спроса на внутренний туризм. Также Матвиенко подчеркнула необходимость работы над имиджем направления и уровнем сервиса.

Ранее в июне эксперты раскрыли причину высоких цен на отдых на черноморских курортах. По мнению представителей турбизнеса, на разрешенных для путешествий направлениях «катастрофически» не хватает объемов. В частности, наблюдается недостаточное количество рейсов в другие страны.