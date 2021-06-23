Украинский военный обронил оружие перед президентом Грузии

Украинский военнослужащий почетного караула обронил ножны от сабли перед президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время ее официальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Момент попал на камеры во время торжественной церемонии встречи.

Военнослужащий промаршировал к президентам с поднятой саблей, однако уронил ножны при попытке сложить в них оружие. Зурабишвили не придала значения случившемуся, а Зеленский улыбнулся.

В начале церемонии Зеленский и Зурабишвили осмотрели строй почетного караула Украины. Президент Грузии обратилась к украинским военным с официальным приветствием Вооруженных сил Украины: «Слава Украине!»

Аналогичным образом приветствовал почетный караул в Киеве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время торжественной церемонии встречи Эрдоган и Зеленский прошли по красной дорожке, после чего турецкий лидер обратился к украинским военнослужащим со словами: «Слава Украине!» В ответ караул произнес фразу «Героям слава!»