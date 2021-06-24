В «Ахмате» объяснили иск против Google

Грозненский «Ахмат» на своем сайте объяснил иск против компании Google из-за блокировки YouTube-канала футбольного клуба.

В команде заявили, что санкции являются неправомерным методом политического давления, препятствующим продвижению футбольной культуры. Отмечается, что клуб обратился в арбитражный суд с иском к Google, в котором потребовал снять блокировку от января 2021 года, а также с заявлением в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления положением на рынке сетевого видеохостинга.

О подаче иска стало известно ранее 24 июня. Третьим лицом выступил Роскомнадзор.

В декабре прошлого года США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Под санкции среди прочих попал и футбольный клуб «Ахмат», а также MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat.

После этого президент играющего в российском чемпионате «Ахмата» Магомед Даудов заявил, что санкции не коснутся работы клуба, так как он пользуются услугами американских банков. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость.