«Ахмат» решил судиться с Google

Грозненский «Ахмат» подал в суд на Google. Соответствующий иск появился в среду, 23 июня, в картотеке арбитражных дел.

Третьим лицом стал Роскомнадзор, детали иска не раскрываются. Возможно, команда решила судиться с корпорацией из-за блокировки YouTube-канала «Ахмата», которая произошла в январе 2021 года.

В декабре прошлого года США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Под санкции среди прочих попал и футбольный клуб «Ахмат» и MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat.

После этого президент играющего в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Ахмата» Магомед Даудов заявил, что санкции не коснутся работы клуба, так как он пользуются услугами американских банков. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость.