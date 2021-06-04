Тренер «Ахмата» рассказал о последствиях санкций США

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о влиянии санкций США на функционирование футбольного клуба. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он рассказал, что у команды проблемы со всеми заграничными компаниями, из-за чего грозненцам пришлось менять экипировщика. Кроме того, у «Ахмата» пропал доступ к иностранным системам футбольной аналитики. Также у клуба есть проблемы с оплатой трансферов.

При этом Талалаев добавил, что руководство «Ахмата» заверило, что с зарплатами проблем не будет.

В декабре прошлого года США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat, «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

После этого президент футбольного «Ахмата» Магомед Даудов заявил, что санкции не коснутся работы команды, так как они не пользуются услугами американских банков. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость.