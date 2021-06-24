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Белоруссия направит Латвии запрос по делу 22 эсэсовцев

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Фото: Генеральная прокуратура Республики Беларусь

Генпрокуратура Белоруссии направит в Латвию запрос об оказании международной правовой помощи по делу в отношении 22 живых эсэсовцев. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил генпрокурор Андрей Швед, передает БЕЛТА.

«Мы продолжаем активно расследовать это дело. Сегодня представим информацию по поводу злодеяний, совершенных латышскими легионами СС. Это карательные структуры, которые в период 1941-1944 годов совершили здесь многочисленные зверства, самые жестокие расправы учиняли над мирным населением», — рассказал Швед.

По его словам, установлено около 400 латышских эсэсовцев, проживающих сегодня по всему миру. «Поручение об оказании правовой помощи направляется в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев», — сказал генпрокурор.

Ранее сообщалось, что прокуратура Белоруссии проверяет информацию о причастности бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса к коллаборационистскому батальону «Армия обороны Отечества», который проводил этнические чистки на территории СССР в 1944 году.

В апреле Белоруссия возбудила уголовное дело о геноциде жителей республики в годы Великой Отечественной войны.

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