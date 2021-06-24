Патрушев заявил о возрождении биологического оружия в мире

В мире наблюдается процесс возрождения биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на Московской международной конференции по безопасности. Его цитирует ТАСС.

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«Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия», — сказал Патрушев.

Он добавил, что проблематика биологической безопасности не ограничивается борьбой с коронавирусом — есть и другие эпидемические угрозы. Так, по словам секретаря Совбеза, работа засекреченных лабораторий ведет к утрате суверенитета в сфере биологической безопасности теми странами, где они расположены.

«В данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран», — пояснил он.

В мае первый замсекретаря Совбеза России Юрий Аверьянов назвал возможный сценарий биологической атаки. По его словам, смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, которые расположены у российских границ, могут «якобы по ошибке» попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на территории России, так и в сопредельных странах.