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Патрушев заявил о возрождении биологического оружия в мире

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В мире наблюдается процесс возрождения биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на Московской международной конференции по безопасности. Его цитирует ТАСС.

«Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия», — сказал Патрушев.

Он добавил, что проблематика биологической безопасности не ограничивается борьбой с коронавирусом — есть и другие эпидемические угрозы. Так, по словам секретаря Совбеза, работа засекреченных лабораторий ведет к утрате суверенитета в сфере биологической безопасности теми странами, где они расположены.

«В данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран», — пояснил он.

В мае первый замсекретаря Совбеза России Юрий Аверьянов назвал возможный сценарий биологической атаки. По его словам, смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, которые расположены у российских границ, могут «якобы по ошибке» попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на территории России, так и в сопредельных странах.

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