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Патрушев предупредил о силовом ответе недругам России

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Россия может ответить недругам не только экономическими, но и силовыми мерами. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев в разговоре с «Российской газетой».

Такие варианты прописаны в проекте новой редакции Стратегии национальной безопасности. Согласно документу, Россия стремится «к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере». Также отмечается правомерность принятия «симметричных и ассиметричных мер» для пресечения и предотвращения недружественных действий, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности страны.

Отвечая на вопрос корреспондента «Российской газеты», идет ли речь о военных действиях, Патрушев сказал, что в первую очередь имеются в виду специальные экономические меры. «В случае необходимости, и силовые методы принуждения», — заключил он.

20 мая президент России Владимир Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России. Глава государства заявил, что не оставит без ответа попытки посягнуть на территорию страны и подчеркнул, что будет делать все, чтобы усилить и сохранить ее. Он также напомнил о наличии у России современных сил ядерного сдерживания.

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