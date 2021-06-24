Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала об обнаружении рака

Участница телешоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, что у нее обнаружили рак, из-за чего была необходима срочная операция. Об этом она сообщила в комментарии изданию «Собеседник».

Кузнецова уточнила, что с детства страдает от рецидивирующего папилломатоза гортани, поэтому регулярно испытывает проблемы с дыханием. По ее словам, онкологическое заболевание обнаружили, когда проводили профилактическую компьютерную диагностику.

«Врачи обнаружили у меня рак легких. Что послужило первоисточником онкологии, пока не понятно. Сказали, что нужно делать операцию и удалять опухоль», — пояснила участница проекта. Она подчеркнула, что доверилась медицинскому специалисту и согласилась на хирургическое вмешательство.

По словам Кузнецовой, операция была очень длительной и тяжелой, в настоящее время она проходит сложную реабилитацию. Участница добавила, что окончательный результат операции будет известен только через несколько месяцев.

В 2019 году Кузнецова рассказывала о том, что ей сделали почти 300 операций. Все они были связаны с ее проблемами с горлом. Она вспоминала, как после одного из вмешательств временно ходила со специальной трубкой в горле, после извлечения которой на коже остался небольшой шрам.