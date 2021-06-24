Пенсионер рекордные 10 месяцев болел COVID-19 и выздоровел

Житель английского города Бристоль рекордные 10 месяцев проболел COVID-19, получил 42 положительных теста на коронавирус и выздоровел. Об этом сообщает издание The Guardian.

В 2019 году инструктор по вождению на пенсии Дэйв Смит (Dave Smith), которому сейчас 72 года, проходил курс химиотерапии из-за лейкемии. В конечном итоге он вылечился от рака крови.

В марте 2020 года мужчина заразился коронавирусом. В то время как большинство людей справляются с вирусом за пару недель, болезнь Смита продлилась 290 дней, или почти 10 месяцев. Это рекордное по длительности заболевание COVID-19.

За время болезни англичанин 42 раза получил положительный результат теста на коронавирус и семь раз был госпитализирован. Он рассказал, что порой состояние его здоровья было таким тяжелым, что его жена пять раз начинала организовывать похороны.

Состояние здоровья мужчины улучшалось и ухудшалось непредсказуемым образом. В результате Смит не мог выйти из дома. Ему и его жене Линде (Lynda) приходилось заказывать доставку еды на дом. У мужчины снизился аппетит. За время болезни он похудел со 117 до 63 килограммов.

Перелом в болезни наступил, когда врачи решили попробовать применить к пациенту терапию антителами Regeneron. Постепенно Смит окреп и снова начал самостоятельно передвигаться. Спустя 45 дней он получил отрицательный тест на коронавирус.

«Мы открыли бутылку шампанского, которую хранили в шкафу, так как обычно не пьем, и распили ее на двоих. Потом мы начали звонить всем и говорить, что у меня отрицательный результат!» — рассказал англичанин.

Как и в случае Смита, у большинства людей с вялотекущим заражением наблюдается низкий уровень нейтрализующих вирус антител. Чаще всего это происходит из-за недавно перенесенного лечения от рака крови или из-за наследственности, в результате которого вырабатывающие антитела клетки организма работают неправильно.