В Совфеде отреагировали на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Смысл инцидента с британским эсминцем в Черном море — помешать договоренностям в Женеве. Так на него отреагировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Facebook-аккаунте.

По мнению Косачева, произошедшее было провокацией, цель которой — «не дать оформиться в прикладные и прагматичные договоренности недавней сверке позиций и подходов, которая была сделана президентами России и США на женевском саммите».

Косачев считает, что Великобритания «вбросила дохлую кошку, на запах начали сбегаться гиены». Он указал, что речь идет о явной попытке «отравить чуть очистившуюся атмосферу международной политики» и многое зависит от реакции американцев.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 мск и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

В Великобритании заявили, что Defender не пересекал границу намеренно, а лишь совершал «мирный проход в территориальных водах Украины». Представители министерства обороны также заверили, что никаких предупредительных выстрелов не было.