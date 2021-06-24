Замглавы Росгвардии не смог пояснить законопроект и рассмешил Совфед

Заместитель главы Росгвардии Сергей Лебедев на заседании Совета Федерации не смог дать пояснение к одному из законопроектов, чем вызвал смех в зале. Видео заседания доступно на сайте телеканала Совфеда «Вместе.рф».

В ходе слушания председатель Совфеда Валентина Матвиенко попросила Лебедева подтвердить слова председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, который разъяснял законопроект о штрафах для россиян при административных нарушениях в сфере оборота оружия. «Да, подтверждаю», — сказал Лебедев, чем вызвал смех участников заседания. Матвиенко в ответ еще дважды попросила замглавы Росгвардии дать пояснение к законопроекту, однако не смогла добиться от него развернутого ответа.

После этого Клишас вновь повторил свой вопрос. «Нормы, которые нам сейчас предложены на одобрение административного кодекса, привязаны к материальному закону, который вступит в силу через год после официального опубликования. Вопрос состоит в следующем: мы обсуждали с вашими представителями, с руководителем профильного департамента эту ситуацию и получили подтверждение, что применяться эти нормы будут только после того, как вступят в силу нормы материального закона», — отметил сенатор. В ответ Лебедев отметил, что «все так и есть».

Матвиенко рассмеялась и спросила у замглавы, знает ли он, о чем идет речь. «Или вам приказали прибыть, и вы прибыли?» — добавила она.