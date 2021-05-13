В Госдуме предложили жестче наказывать россиян за утрату оружия

Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым предложили жестче наказывать россиян за утрату оружия. Они разработали поправки об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия, передает ТАСС.

Инициатива направлена в правительство для получения отзыва, после этого ее планируется внести в Госдуму.

«Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», — говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года. Также в Госдуме предложили ввести административную ответственность за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Джоуля и ношение холодного оружия для самообороны.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после ЧП в казанской школе предложила ужесточить правила выдачи оружия. По ее словам, необходимо расширить список критериев, необходимых для получения права приобретать оружие. Перед этим она предложила повысить минимальный возраст для покупки оружия до 21 года.

12 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что стрельба в казанской школе повлияет на позицию депутатов Госдумы при рассмотрении во втором чтении законопроекта об ужесточении оборота оружия.