Пенсионерку задержали с «пистолетом Джеймса Бонда» в российском городе

Российскую пенсионерку задержали в Нижнем Новгороде с пистолетом марки Walther PP, который широко известен как «пистолет Джеймса Бонда». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале обнаружили оружие у 61-летней женщины при проверке сумки во время прохождения рамок металлоискателей.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что нашла пистолет в лесу около четырех лет назад, однако не сообщила об этом в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

В декабре 2020 года пистолет из фильма о Джеймсе Бонде, где агента 007 играл Шон Коннери, продали за четверть миллиона долларов. Лот ушел с молотка за 256 тысяч долларов (более 19 миллионов рублей). Пистолет продали дороже эстимейта: изначально лот оценивали в 150-200 тысяч долларов. Речь идет о пистолете Walther PP из фильма «Доктор Ноу» (1962 год). По сюжету, именно в этом фильме Бонд сменил Beretta на Walther PP, поскольку в Mи-6 переживали, что Beretta вновь может его подвести. С тех пор Walther PP стал главным оружием спецагента.