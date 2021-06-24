Little Big выпустили для поклонников «кроксы» из нового клипа

Американская марка Crocs выпустила свою фирменную обувь в коллаборации с российской музыкальной группой Little Big. Об этом пишет Esquire.

По информации издания, в коллекцию вошли черные и розовые «кроксы», украшенные металлическими шипами, цепями и украшениями Jibbitz в духе панк-рока. Значки в виде злого и радостного мишки символизируют татуировку на спине лидера группы Ильи Прусикина. Обувь можно увидеть в новом клипе на кавер Little Big хита «Everybody», представленном в начале июня.

«Мы всегда были панк-музыкантами и одновременно с этим обожали рейв. То, что мы делаем, — формация новой музыки. И это выражается во всем: в песнях, клипах, наших образах. Мы рады этой коллаборации с Crocs, так как она очень точно отражает дух Little Big, и надеемся, что ее оценят и наши поклонники», — сказал Прусикин.

Сотрудничество с Little Big стало первым совместным проектом марки с российскими артистами. Капсула Crocs X Little Big поступила в продажу 22 июня 2021 года.

Ранее популярный хип-хоп-музыкант Амир Томпсон, известный как Questlove, появился на церемонии вручения премии «Оскар» в покрытых золотом «кроксах». Так, 50-летний артист вышел на красную ковровую дорожку в черных рубашке и брючном костюме, а также упомянутых сабо,, покрытых 24-каратным золотом.