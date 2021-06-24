Летевший в Сочи самолет совершил аварийную посадку из-за сигнала о пожаре

Российский самолет Boeing-737, следовавший из Красноярска в Сочи, совершил аварийную посадку в Новосибирске из-за сигнала о пожаре в багажном отсеке. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя аэропорта Толмачево, во время полета загорелся индикатор «Пожар в 1-м БГО», что означает возгорание в багажном отсеке. Несмотря на то что экипаж не обнаружил признаков задымления, командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшей авиагавани.

Как заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, при осмотре не было выявлено ни задымления, ни неисправности датчика. В самолете находились 177 пассажиров, для них в ближайшее время будет предоставлен резервный борт, на котором они продолжат полет в Сочи.

Ранее, 19 июня, стойка шасси загорелась у самолета Boeing-767 при посадке в аэропорту Уфы. Аварийная посадка прошла благополучно, возгорание ликвидировали. Его причиной стал перегрев тормозной системы и заклинивание тормозных колодок.