Семин назвал украинский язык фактором выхода сборной Украины в плей-офф Евро

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Его слова приводит Sport24.

Специалист назвал украинский язык фактором выхода команды в следующую стадию турнира. «Главный тренер Андрей Шевченко как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, настроил их», — заявил он. Тренер посчитал, что у украинцев есть шансы на победу в матче со Швецией.

Сборная Украины завоевала путевку в плей-офф 23 июня. Команда заняла третье место в группе, но смогла выйти в 1/8 финала, так как попала в число лучших четырех коллективов, финишировавших в квартетах третьими.

В 1/8 финала украинцам предстоит встретиться со Швецией. Матч пройдет 29 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.