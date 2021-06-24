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В России пригрозили Британии ударом после инцидента с эсминцем в Черном море

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Фото: Reuters

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов пригрозил Великобритании, что при повторении инцидента с эсминцем Defender в Черном море, бомбометание может произойти по цели, а не по курсу движения. Его слова приводит РИА Новости.

«Не представляется возможным скрыть возмущение в связи с заявлением Минобороны Великобритании о том, что упомянутый эсминец якобы совершал "мирный проход через территориальные воды Украины"», — сказал Гаврилов в ходе выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Представитель России напомнил о словах бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера о том, что Россия «добра, гостеприимна, благожелательна, но непобедима», и история подтверждает это на протяжении свыше тысячи лет.

Гаврилов также посоветовал западным странам обратиться к Библии, где написано: «Не грозите и сами никого не убоитесь».

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.

Позже в Минобороны Великобритании сообщили, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины. В Кремле произошедшее назвали провокацией.

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