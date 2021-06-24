Женщина воспользовалась вазелином ради красоты и поделилась результатом

Женщина проверила лайфхак для поддержания красоты лица и поделилась результатом. Соответствующий материал публикует The Sun.

Блогерша Кешия Ист (Keshia East) объяснила, что корейская бьюти-тенденция, получившая название «слаггинг», подразумевает покрытие кожи толстым слоем вазелина. Термин происходит от английского слова slug («слизень»), так как техника имитирует скользкие следы, которые после себя оставляют моллюски.

По словам доктора и основателя медицинской клиники Adonia Medical Clinic в Лондоне Ифеомы Эджикеме (Ifeoma Ejikeme), нужно наносить вазелин поверх увлажняющего крема, чтобы предотвратить потерю влаги. «Этот способ подходит исключительно для обладательниц очень сухой кожи. На жирной или склонной к акне коже слой вазелина может закупорить поры и увеличить риск появления новых воспалений», — подчеркнула она.

После семи дней использования вазелина Ист заявила, что ее кожа стала более упругой, наполненной и увлажненной. «У меня исчезла сухость вокруг носа, рта и подбородка. Мое лицо словно светится изнутри. Я никогда не видела, чтобы моя кожа выглядела такой гладкой без слоев тонального крема и хайлайтера. Я однозначно рекомендую этот лайфхак», — заключила блогерша.

В ноябре 2020 года женщины массово начали использовать вазелин при увлажнении кожи и запустили тренд. По словам пользовательниц сети, после нанесения вазелина перед сном, к утру они просыпались с «сияющим» лицом, а кожа становилась гладкой и мягкой. «Я больше никогда не вернусь к старому режиму ухода», — говорили они.